Discussione: Istanza che richiama altra istanza che richiama altra istanza

Si consideri la classe ProgettoScienzaPunteggio per giudicare un progetto scientifico. Questa classe userà la classe Punteggio descritta in precedenza. Gli attributi della nuova classe sono:- nome del progetto;- stringa identificativa del progetto;- nome persona;- un punteggio per abilità creativa (max 30)- un punteggio per valore scientifico (max 30)- un punteggio per completezza (max 30)- un punteggio per chiarezza 15 (max 10)La classe avrà metodi:- ricevere numero di giudici- ricevere tutti punteggi per un particolare progetto- restituire il totale dei punteggi per un particolare progetto