Discussione: Errore con comunicazione client/server

codice:

import java.io.*; import java.net.*; public class Server { public static void main(String[] args) { Socket s; ServerSocket ss; InputStream in; ObjectInputStream ois; String messaggio="indefinito"; try { ss = new ServerSocket(2013); // 2012 ss.setSoTimeout(50000); // 100000 System.out.println("Server in attesa sulla porta 2012 (2013)"); s=ss.accept(); System.out.println("Connessione avvenuta"); in=s.getInputStream(); ois=new ObjectInputStream(in); messaggio=ois.readUTF(); System.out.println("Il client ha inviato: "+messaggio); } catch (Exception exc) { System.out.println("ECCEZIONE Server: "+exc.toString()); } } }