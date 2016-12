Discussione: event.returnValue non funziona su Internet Explorer 11

In pratica se il campo fonte č "1" e il campo ufficio č diverso da "A" mi esce l'alert e il form si dovrebbe bloccare e rimanere sulla pagina. Invece dopo che ho dato l'ok all'alert la form continua e mi va alla pagina index.php. Ripeto che succede solo con Explorer ma purtroppo mi serve che funzioni anche con questo browser. Qualcuno puō dirmi dove sbaglio?

vorrei cercare di capire come mai un semplice controllo javascript mi dā tutti questi problemi su IE 11 quando su gli altri browser funziona benissimo. Il codice č il seguente

Buongiorno a tutti e auguri in anticipo,

event.returnValue non funziona su Internet Explorer 11

