Codice PHP:

function logIn ( $user , $psw )

{

$queryLogIn = "SELECT * FROM user WHERE user='" . $user . "' AND psw='" . $psw . "'" ;

$resultLogIn = mysql_query ( $queryLogIn ) or die ( "Errore nella selezione dell'utente" . mysql_error ());

$n = mysql_num_rows ( $resultLogIn );

if( $n > 0 )

{

session_start ();

$_SESSION [ 'user' ]= $user ;

header ( "Location: http://www.ismiartecontemporanea.altervista.org" );

}else

{

header ( "Location:login.php?access=no" );

}

}