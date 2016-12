Codice PHP:

< select name = "linguaggio" id = "combobox" >

< option value = "1234" > PHP </ option >

< option value = "4321" > Python </ option >

< option value = "3241" > Ruby </ option >

< option value = "4312" > Scala </ option >

< option value = "2341" > Scheme </ option >

</ select >