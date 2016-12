codice:

function control(){ var file=materiale_form.file.value; var nome_prodotto=materiale_form.nome_prodotto.value; var colore=materiale_form.colore.value; var tipo_materiale=materiale_form.tipo_materiale.value; var quantita_box = materiale_form.quantita_box.value; if(file ==''){ var message = 'Non hai selezionato il file ' ; $('#alertModal').find('.modal-body p').text(message); $('#alertModal').modal('show'); return false; } else if(nome_prodotto==''){ var message = 'Non hai selezionato il prodotto ' ; $('#alertModal').find('.modal-body p').text(message); $('#alertModal').modal('show'); return false; } else if(tipo_materiale==''){ var message = 'Non hai selezionato il prodotto ' ; $('#alertModal').find('.modal-body p').text(message); $('#alertModal').modal('show'); return false; } }