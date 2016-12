codice:

Public Function Main() Dim request As WebRequest = WebRequest.Create("https://blahblahblah.it:12081/cgi-bin/zscp") request.Method = "POST" CType(request, HttpWebRequest).Host = "blahblahblah.it:12081" CType(request, HttpWebRequest).UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0" CType(request, HttpWebRequest).Accept = "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" CType(request, HttpWebRequest).Referer = "https://blahblahblah.it:12081/cgi-bin/zscp?" 'CType(request, HttpWebRequest).Connection = "Keep-Alive" CType(request, HttpWebRequest).ContentType = "application/x-www-form-urlencoded" 'CType(request, HttpWebRequest).ContentLength = 200 Dim postData As String = "CPAuth&Action=Authenticate&ZSCPRedirect=%3A%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww-5.abcde.it%%2F&Powered=Powered+by+me&RND=0.xxxx&Popup=yes&U=username&P=password&Realm=a" Dim byteArray As Byte() = Encoding.UTF8.GetBytes(postData) Dim dataStream As Stream = request.GetRequestStream() dataStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length) dataStream.Close() Dim response As WebResponse = request.GetResponse() MsgBox(CType(response, HttpWebResponse).StatusDescription) dataStream = response.GetResponseStream() Dim reader As New StreamReader(dataStream) Dim responseFromServer As String = reader.ReadToEnd() Console.WriteLine(responseFromServer) reader.Close() dataStream.Close() response.Close() End Function