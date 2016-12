Discussione: Patente B 1987

Chi ha conseguito la patente A o la B tra l'1/1/1986 e il 25/4/1988 puō guidare qualsiasi motociclo ma solo in Italia, per la guida all'estero occorre un esame pratico alla Motorizzazione.

