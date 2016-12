Discussione: [C]problema con alcuni caratteri ascii

codice:

#include<stdio.h> #include<windows.h> Int main() { /*n rappresenta i caratteri con cui ho riscontrato il problema ovvero 176-177-178-219 del codice ascii. X rappresenta un carattere qualsiasi*/ char a=n; do { if(a==n) { a=x; } else if(a==x) { a=n; } printf("%c",a); Sleep(500); system("cls"); }while(1); }