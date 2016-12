codice:

Set objXML = Server.CreateObject("msxml2.DOMDocument.3.0") objXML.async = false objXML.setProperty "ServerHTTPRequest" , True objXML.validateOnParse =false objXML.preserveWhiteSpace = false caricoFile = objXML.Load("http://www.pippo.it/file.xml") If Not caricoFile Then Response.write "<p><strong>Errore</strong><br>: " & objXML.parseError.errorCode & "<br>" Response.Write "Linea: " & objXML.parseError.line & "/" Response.WRite "Colonna: " & objXML.parseError.linepos & "</p>" Else Set Nodo = objXML.getElementsByTagName("car") For Each objNodi In Nodo For Each objNodo In objNodi.childNodes Select Case objNodo.nodeName Case "title" title = objNodo.firstChild.nodevalue Case "model" model = objNodo.firstChild.nodevalue Case "informations" additional_informations = objNodo.firstChild.nodevalue End Select Next Response.write (title & "<br>") Response.write (model & "<br>") Response.write (informations & "<br><br>") Next set Nodo = Nothing End if