Discussione: [Python] Import in XLS Export in CSV

io avrei bisogno di uno strumentino che mi permetta di importare un file XLS che è popolato nelle colonne sempre nello stesso modo ed una volta letti i dati dovrei popolare un file CSV eseguendo delle transcodifiche, quindi agganciandosi ad informazioni che sulla base dei dati inseriti nel file XLS vanno a popolare il CSV, altri dati contenuti nel XLS invece dovranno soltanto esser ricopiati.Purtroppo non riesco a capirecome riuscire a costruire uno strumentino del genere ho cercato in rete con scarsi risultati per caso qualcuno si è già imbattuto in questa necessità e può aiutarmi?Chiaramente lo strumento andrebbe bene in qualunque linguaggio, ahimè ho poche conoscenze di programmazione e gli unici linguaggi che mastico( faticando peraltro, sono ancora in fase di "studio" ) sono Python e Javascript..Grazie molte per la vostra attenzione, a prescindere dal risultato!Ciao!