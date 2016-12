Discussione: Quei bravi ragazzi: Gianfranco Fini - Slot, riciclaggio e casa a Montecarlo.

Originariamente inviata da vonkranz Originariamente inviata da

non sono di destra, non lo sono mai stato e credo proprio che non lo saro' mai. AN mi ha sempre infastidito, non ho mai condiviso una singola parola di quello che dicevano o sostenevano e per queste ragioni credo di essere distante anni luce da Fini e dalla sua politica, pero' devo dire che in questa precisa circostanza qualche dubbio ce l'ho sul fatto che la famiglia della moglie e anche la moglie stessa possano aver fatto certi maneggi anche a sua insaputa. che poi Fini l'abbia scoperto a maneggio avvenuto e' un'altra faccenda.



con tutta probabilita' mi sbaglio ma a me Fini e' sempre sembrato un vero politico "vecchio stampo", uno che credeva nella politica, con le sue idee ovviamente, ma alla fine uno che aveva certi princìpi.