Codice PHP:

<?php$conn = mysqli_connect ( "localhost" , "root" , "root" , "cms" ); // Check connectionif(!$conn) { die('Connect Error: ' . mysqli_connect_errno()); }

class cms {function trova_contenuto (){ $sql = "SELECT * FROM blog ORDER BY id DESC" ; $res = mysqli_query ( $conn , $sql )while( $riga = mysqli_fetch_assoc ( $res )) { echo '<h3>' . $riga [ 'titolo' ]. '</h3>' echo '<p>' . $riga [ 'corpo' ]. '</p>' }}function agiungi_contenuto (){ $titolo = mysqli_real_escape_string ( $_POST [ 'titolo' ]); $corpo = mysqli_real_escape_string ( $_POST [ 'corpo' ]);if(empty( $titolo ) || empty( $corpo )) { echo '<p>Tutti i campi sono oblligatori.<a href="agiungi.php">Prova ancora</a></p>' ;}else { $sql = "INSERT INTO blog VALUES 'null','titolo,'corpo'" $res = mysqli_query ( $conn , $sql ) echo '<p>Il post č stato aggiunto.</p>' } }} //Qui finisce il class

?>