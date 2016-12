Codice PHP:

if(isset( $_POST [ 'task' ]) && $_POST [ 'task' ] == 'login' ) {

$user_login = esc_attr ( $_POST [ "log" ]);

$user_password = esc_attr ( $_POST [ "pwd" ]);

$user_data = array(

'user_login' => $user_login ,

'user_pass' => $user_password );



$creds = array();

$creds [ 'user_login' ] = $user_login ;

$creds [ 'user_password' ] = $user_password ;

$creds [ 'remember' ] = true ;



$user = wp_signon ( $creds , false );

if( is_wp_error ( $user )) echo ( $user -> get_error_message ());

do_action ( 'wp_login' , $user -> user_login , $user );

wp_set_current_user ( $user -> ID );

wp_set_auth_cookie ( $user -> ID );

$redirect_to = get_permalink ( 48 ); //pagina personale

wp_safe_redirect ( $redirect_to ); }

if ( is_user_logged_in () ) wp_redirect ( "http://google.com" );

else

{ mostra il form di login } {