codice HTML:

<head> </head> <body> <?php //Connessione $host = 'xxxxxxxxxx'; $db_user = 'xxxxxx'; $db_psw = 'xxxxxxxxxxx'; $database = 'xxxxxxxxxxx'; $connessione= mysql_connect($host, $db_user, $db_psw) or die ("Errore critico di Connessione al Database"); mysql_select_db($database) or die("Impossibile connetters al Database"); $query = mysql_query("SELECT id, campo1, campo2 FROM a_tabella ORDER BY id DESC LIMIT 1") or die("Errore query.<br/>" . mysql_error()); while ($row = mysql_fetch_array($query)) { echo "".$row['campo1']; echo "".$row['campo2']; } ?> <p style= "text-align: center;" > </p> <div style= "text-align: right" > Spett.le <br /> <strong> <?= $row['campo1'] ?> <br /> Indirizzo <br /> <strong> <?= $row['campo2'] ?> <br /> </div> <p style= "text-align: left;" > </body> </html>