CREATE TABLE IF NOT EXISTS ` Old_Table_Users ` ( ` user_id ` int ( 11 ) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT , ` email ` varchar ( 128 ) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL , ` username ` varchar ( 128 ) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL , ` displayname ` varchar ( 128 ) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '' , ` photo_id ` int ( 11 ) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' , ` status ` text COLLATE utf8_unicode_ci , ` status_date ` datetime DEFAULT NULL , ` password ` char ( 32 ) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL , ` salt ` char ( 64 ) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL , ` locale ` varchar ( 16 ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci NOT NULL DEFAULT 'auto' , ` language ` varchar ( 8 ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci NOT NULL DEFAULT 'en_US' , ` timezone ` varchar ( 64 ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci NOT NULL DEFAULT 'America/Los_Angeles' , ` search ` tinyint ( 1 ) NOT NULL DEFAULT '1' , ` show_profileviewers ` tinyint ( 1 ) NOT NULL DEFAULT '1' , ` level_id ` int ( 11 ) unsigned NOT NULL , ` invites_used ` int ( 11 ) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' , ` extra_invites ` int ( 11 ) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' , ` enabled ` tinyint ( 1 ) NOT NULL DEFAULT '1' , ` verified ` tinyint ( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0' , ` approved ` tinyint ( 1 ) NOT NULL DEFAULT '1' , ` creation_date ` datetime NOT NULL , ` creation_ip ` varbinary ( 16 ) NOT NULL , ` modified_date ` datetime NOT NULL , ` lastlogin_date ` datetime DEFAULT NULL , ` lastlogin_ip ` varbinary ( 16 ) DEFAULT NULL , ` update_date ` int ( 11 ) DEFAULT NULL , ` member_count ` smallint ( 5 ) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' , ` view_count ` int ( 11 ) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' , ` cover_id ` int ( 11 ) unsigned DEFAULT NULL , ` cover_top ` int ( 11 ) DEFAULT '0' , ` rating ` int ( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0' , ` like_count ` int ( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0' , ` review_count ` int ( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0' , ` member_of_day ` tinyint ( 1 ) DEFAULT '0' , ` note ` text COLLATE utf8_unicode_ci , PRIMARY KEY (` user_id `), UNIQUE KEY ` EMAIL ` (` email `), UNIQUE KEY ` USERNAME ` (` username `), KEY ` MEMBER_COUNT ` (` member_count `), KEY ` CREATION_DATE ` (` creation_date `), KEY ` search ` (` search `), KEY ` enabled ` (` enabled `) ) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT = 7734 ;

