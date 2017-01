Discussione: Upload di + file ma di differente estensione e percorso di salvataggio

codice:

Set objFS = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") percorso = Server.MapPath("/public/cartella/") Set objFolder = objFS.GetFolder(""&percorso&"") Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload") Upload.OverwriteFiles = False Count = Upload.Save (percorso) Set File = Upload.Files("file1") Set jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg") If Not File Is Nothing Then dimensione=File.Size filename=File.FileName estensione=File.ext estensione_ammessa=".mp3,.MP3" divido_estensioni=split(estensione_ammessa, ",") check=0 for a=0 to Ubound(divido_estensioni) if lcase(estensione)=divido_estensioni(a) then check=1 next dimensione_ammessa= 521000000000 'questa dimensione è in byte. If dimensione< 1024 Then dimensione_file = Round(dimensione,2) & " Bytes" ElseIf dimensione< 1048576 Then dimensione_file= Round(dimensione/1024,2) & " KB" Else dimensione_file= Round(dimensione/1048576,2) & " MB" End If if dimensione>dimensione_ammessa then %> <script language="javascript"> alert("Il file ha una dimensione non ammessa, riprova"); location = "inseriscio.asp"; </script> <% else if check=0 then file.delete %> <script language="javascript"> alert("Il file ha una estensione non ammessa, riprova"); location = "inserisci.asp"; </script> <% else etc