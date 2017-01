Discussione: Problema puntatori linguaggio C

codice:

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define MAX_LET 100 int *cardinalitalettere(char *p, int NUM) { int i, k, t; int vettore_numerativo[NUM]; int *v; v = vettore_numerativo; for (t = 0; t < NUM; t++) { v[t] = 0; } for (i = 0; i < NUM; i++) { for(k = 0; k < NUM; k++) { if (p[i] == p[k]) { v[i] = v[i] + 1; } } } return v; } int main() { char s[MAX_LET]; int NUM, i; int *c; printf("Inserire una frase composta sia da lettere minuscole che maiuscole, con al massimo %d caratteri:

", MAX_LET); scanf("%s", s); NUM = strlen(s); c = cardinalitalettere(s, NUM); printf("La numerosità delle lettere nella parola inserita è la seguente:

"); for (i = 0; i < NUM; i++) { printf("%c --> %d

", s[i], c[i]); printf("

"); } return 0; }