codice:

<?php //estraggo i dati dal database con una query $query_sondaggio="SELECT * from sondaggi"; $result_sondaggio= mysql_query($query_sondaggio); $dati_sondaggio1 = mysql_fetch_array($result_sondaggio) //creo select con ciclo while per le option //per rendere univoci gli attributi id e value aggiungo il campo id_sond estratto dalla tabella echo' <select id="sondaggio'.$dati_sondaggio1[id_sond].'" onchange="showDiv()">'; while ($dati_sondaggio2 = mysql_fetch_array($result_sondaggio)) { echo '<option value="valore'.$dati_sondaggio2['id_sond'].'" id="attributo'.$dati_sondaggio2['id_sond'].'">'..'</option>'; } echo' </select> <br><br>'; //creo div nascosti con ciclo while //come prima, per rendere univoci gli attributi id e value aggiungo il campo id_sond estratto dalla tabella while ($dati_sondaggio3 = mysql_fetch_array($result_sondaggio)) { echo '<div id="contenuto'.$dati_sondaggio3['id_sond'].'" style="display:none"> sondaggio del '.$dati_sondaggio3['mese'].' - '.$dati_sondaggio3['anno'].'<br><br><br><br> titolo: '.$dati_sondaggio3['titolo'].'<br><br> descrizione: '.$dati_sondaggio3['descrizione'].'<br><br> risposta: <br> <input type="radio" name="risposta" value="risposta1">'.$dati_sondaggio3['risposta1'].'<br> <input type="radio" name="risposta" value="risposta2">'.$dati_sondaggio3['risposta2'].'<br> </div>'; } ?>