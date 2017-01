codice:

#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h> #define DIM 20 struct element { char cognome[DIM]; char nome[DIM]; int matricola; char esame[DIM]; int crediti; int voto; }; struct persona { struct element info; struct persona *next; }; typedef struct persona studente; typedef studente *list; list newnode() { return malloc(sizeof(studente)); } list make_list() //funzione 1 { FILE *fp; list head = NULL, tail = NULL; char c[DIM], n[DIM], e[DIM]; int m, cr, v; int i; fp = fopen("input-esame.txt", "r"); if(fp != NULL) { i = 0; while(feof(fp) == 0) { fscanf(fp,"%s %s %d %s %d %d", &c, &n, &m, &e, &cr, &v); if(i==0) { head = newnode(); strcpy(head->info.cognome, c); strcpy(head->info.nome, n); head->info.matricola = m; strcpy(head->info.esame, e); head->info.crediti = cr; head->info.voto = v; tail = head; } else { tail->next = newnode(); tail = tail->next; strcpy(tail->info.cognome, c); strcpy(tail->info.nome, n); tail->info.matricola = m; strcpy(tail->info.esame, e); tail->info.crediti = cr; tail->info.voto = v; } i++; } tail->next = NULL; fclose(fp); } else { printf("Errore: file non trovato.

"); exit(1); } return head; } list printlist(list l) //funzione 2 { if(l != NULL) { printf("%s %s %d %s %d %d

", l->info.cognome, l->info.nome, l->info.matricola, l->info.esame, l->info.crediti, l->info.voto); printlist(l->next); } } list printsomma(list l, int m, int sum) //funzione 3 { if(l != NULL) { if(l->info.matricola == m) { sum = sum + l->info.crediti; printsomma(l->next, m, sum); } else printsomma(l->next, m, sum); } else printf("Totale crediti: %d

", sum); } list build_list(list *l, char c[]) //funzione 4 { list p, q; list head = NULL, tail = NULL; while(*l != NULL) { if(strcmp((*l)->info.cognome, c) == 0) { p = newnode(); p->info = (*l)->info; p->next = NULL; if(head == NULL) { head = p; tail = p; } else { tail->next = p; tail = p; } q = *l; *l = (*l)->next; free(q); } *l = (*l)->next; } return head; } int main() { list l1, l2; l1 = make_list(); printlist(l1); int m; printf("Inserire matricola di cui calcolare i crediti totali:\t"); scanf("%d", &m); printsomma(l1, m, 0); printf("

"); char c[DIM]; printf("Inserire cognome dello studente da cercare:\t"); scanf("%s", c); l2 = build_list(&l1, c); printlist(l2); printf("

"); printlist(l1); }