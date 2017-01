Discussione: Problema esercizio poligoni

Un punto dell es � ad esempio calcolare il perimetro delle due figure. Io quindi posso andare a creare un arraylist<Punto> in Poligono, una classe Punto dove inserisco x e y e ad esempio un metodo che mi calcoli i lati nella classe Poligono,sbaglio?

Ciao a tutti! Ho un esercizio che mi richiede di leggere da file un tot di vertici con coordinate x e y e risolvere vari punti dell' esercizio. Io ho creato una classe Poligoni e dentro ho messo il costruttore e un arraylist di punti. Il mio dubbio è dove mettere la lunghezza dei lati del mio poligono, e se creare un' altra classe o no. grazie

