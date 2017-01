Discussione: Come usare il getScaledInstance e la dimensione per salvare l'immagine del Screen Capture?

codice:

public void actionPerformed(ActionEvent arg0) { try{ Rectangle screenRect = new Rectangle(Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize()); BufferedImage capture = new Robot().createScreenCapture(screenRect); ImageIcon icon = new ImageIcon(capture); LabelCAPTURE.setIcon(icon ); String nomefile = TextNOMEfile.getText(); ImageIO.write(capture, "jpg", new File("Salva IMAGE\\" + nomefile + ".jpg")); }catch (Exception ex) { JOptionPane.showMessageDialog(null, ex); } } });