Non c'� il migliore, pi� o meno si equivalgono e le differenze possono dipendere da zona a zona, dipende dal personale che gestisce le varie filiali.

Se non sai il numero di spedizioni/anno approssimative perch� non hai ancora statistiche o perch� proprio spedisci poco, allora non c'� molto da decidere, quando ti serve chiama i corrieri che hai in zona e vedi che prezzo ti fanno per quella spedizione.

Se invece riesci a farti un'idea delle spedizioni/anno che farai, puoi contrattare con i corrieri un abbonamento annuale, nel qual caso i prezzi saranno migliori.