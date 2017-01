Discussione: ANALISI di una ELSE-IF che lavora in modo "STRANO"...

AHHHHHHHHHHHHHHHH ho scoperto il motivooooo--> è il trattino - che fa ancdare in pappa tutto dopo di lui---> } elseif ("$array[sottocategoria]" == illusioni-ottiche) { echo "index"; ma scoperto ciò, come lo risolvo? io ho la categoria illusioni-ottiche............

IP-PBX management: http://www.easypbx.it Old account: 2126 messages Oldest account: 3559 messages

ANALISI di una ELSE-IF che lavora in modo "STRANO"...

Powered by vBulletin® Version 4.2.1Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.