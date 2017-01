Discussione: Problema con il REFRESH

Siccome ho fatto tanti siti sviluppati con PHP e MYSQL, unico piccolo dubbio e non so se č normale..

Come sappiamo che non tutti abbiamo internet autonomi, funzionali, lenti, veloci, etc lo stesso anche sui smartphone che, praticamente quando un utente si REGISTRA cliccando il pulsante registra, carica e se ha poca copertura o non funziona bene internet, resta ferma, carica senza andare a buon fine e dopo, utente si scoccia nell'aspettare troppo clicca STOP e fa il REFRESH, carica e va alla pagina di REGISTRAZIONE EFFETTUATA ma andando sul database MYSQL, appare un utente registrato 2 volte con gli stessi dati..

Esiste una variabile o un codice MYSQL per far in modo che se la pagina č ferma, in fase di caricamento, se non č andato a buon fine non deve registrare 2 volte