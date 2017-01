Discussione: Caricamento script plugin wordpress pagina esterna

$_GET

<?php define ( 'WP_USE_THEMES' , false ); require( 'news/wp-load.php' ); $page_id = $_GET [ 'id' ]; //Page ID $page_data = get_page ( $page_id ); ?> <h1> <?php echo $title = $page_data -> post_title ; ?> </h1> <?php $content = $page_data -> post_content ; echo $date = $page_data -> post_date ; echo apply_filters ( 'the_content' , $content ); ?>

