Discussione: Il div inserito all'interno di un'altro div con metodo append non è clickabile

<head> <style> #divContenitoreSup { clear: both; outline: 1px solid; top: 130px; left: 300px; width: 620px; height: 480px; } #sup { position: relative; outline: 1px solid; margin: auto; margin-top: 50px; } </style> </head> <body> Width: <input id= "wdInp" type= "text" placeholder= "3.00" > m <br> Height: <input id= "heInp" type= "text" placeholder= "2.00" > m <br> <button id= "invSup" > Submit </button> <!-- contenitore sup --> <div id= "divContenitoreSup" > </div> <script src= "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js" > $(document).ready(function() { var scale = 400; $("#invSup").click(function() { //Ricavo dimensioni reali var sWdIns = $("#wdInp").val(); var sHeIns = $("#heInp").val(); if (sWdIns > sHeIns) { //Dimensioni adattate alla pagina var sHe = (sHeIns * scale) / sWdIns; var sWd = scale; } else { var sWd = (sWdIns * scale) / sWdIns; var sHe = scale; } //creo div superficie $("#divContenitoreSup").append(' <div id= "sup" > </div> '); $("#sup").css("width", sWd); $("#sup").css("height", sHe); }); $( "#sup" ).click(function() { //click su div Int alert("Il click funziona!"); }); }); </script> </body>