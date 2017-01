Discussione: iOS Developer

Siamo alla ricerca di uno sviluppatore iOS appassionato di tecnologie mobile, che lavorerà con il nostro team di talentuosi programmatori per progettare e sviluppare le nostre nuove Mobile App.



- Sviluppare autonomamente o in team applicazioni avanzate per la piattaforma iOS.

- Collaborare con un team dalle molteplici competenze per definire, progettare e implementare nuove feature.

- Lavorare a stretto contatto con il reparto IT per configurare web-services e connessioni sicure.

- Verificare che il front-end dell'applicazione sia veloce, responsive e affidabile.

- Eseguire Unit Test per garantire la qualità del codice, inclusi casi limite, usabilità e affidabilità generale.

- Scoprire, valutare e implementare nuove tecnologie per massimizzare l'efficienza dello sviluppo.

- Redigere documentazione tecnica



Requisiti:



- Laurea in informatica, ingegneria o esperienza equivalente

- Comprovata esperienza nello sviluppo di software

- Esperienza nello sviluppo iOS

- Aver pubblicato una o più app iOS nell'App Store

- Avere familiarità con Swift, Objective-C e Cocoa Touch

- Esperienza con Framework di iOS quali Core Data, Core Animation, Core Graphics e Core Text

- Esperienza con librerie di terze parti e API

- Approfondita conoscenza del panorama generale, delle architetture, dei trend e delle tecnologie emergenti del mobile

- Approfondita conoscenza dell'intero ciclo di vita dello sviluppo mobile

- Grande attitudine al lavoro di team, capacità di gestione e rispetto delle deadline, eccellenti performance anche sotto pressione

- Inglese fluente (scritto e parlato). Tedesco o italiano sono un valore aggiunto



Benefits:



- Stipendio competitivo e interessanti benefits

- Ambiente giovane e internazionale

- Lavorare su progetti innovativi per grandi marchi internazionali

- Opportunità di formazione