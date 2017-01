Discussione: M5S Europa: ALDE si, ALDE no.

e su cosa dovrfei rosicare? su uno del M5s che ammette che hanno fallito (con parole sue, eh) per giunta aggiungendo la venatura comica "facciamo paura anche in Europa"? Ma è già tanto se ci rido sopra!

me ne sono andato, ma posso sempre riapparire con la grazia e la leggerezza di un B-52 carico di bombe.

in pratica il solito commento rosicone

In pratica la cronologia di un fallimento

Quando l'acqua inizia a bollire è da sciocchi spegnere il fuoco. ® © Virginia Raggi - candidata premio Nobel per la Letteratura - Tutti i diritti riservati.

Le trattative sono azioni delicate che devono essere fatte con discrezione. Si sapeva che stavamo trattando, non si sapeva con chi.

E’ vero che i suoi colleghi portavoce non sapevano niente? Chi doveva sapere, sapeva: Beppe Grillo, il capo politico del Movimento 5 Stelle.

M5S Europa: ALDE si, ALDE no.

