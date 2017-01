codice:

enum Code: unsigned int {Type1, Type2}; struct BaseStruct { //... Code getType() const = 0; }; struct BaseStruct1: public BaseStruct { //... Code getType() const override { return Type1; }; }; struct BaseStruct2: public BaseStruct { //... Code getType() const override { return Type2; }; }; class Base { public: //...metodi vari virtual void set(BaseStruct* data) = 0; virtual BaseStruct* get() const = 0; virtual Code getType() const = 0; }; class Derived1: public Base { public: //...metodi vari void set(BaseStruct* data) override { if(data)//verifico che data non sia un nullptr { if(data->getType() == Type1)//verifico che data sia del tipo corretto { BaseStruct1* temp = static_cast<BaseStruct1*>(data); //quello che serve per settare i dati membro } else { //se data e' puntatore valido ma di tipo scorretto, due opzioni //1 - lascio che non succeda niente //2 - eccezione } } else { //se arrivo qui, quindi data = nullptr, due opzioni //1 - lascio che non succeda niente //2 - eccezione } }; BaseStruct* get() const override { BaseStruct* temp = nullptr; if(*this)//per fare questo devo aver implementato l'overload dell'operatore bool e quindi aver deciso i casi per cui restituisce true o false { temp = new BaseStruct1(/*passo quello che serve*/); } return temp; } Code getType() const override { return Type1; }; }; class Derived2: public Base { public: //...metodi vari void set(BaseStruct* data) override { if(data)//verifico che data non sia un nullptr { if(data->getType() == Type2)//verifico che data sia del tipo corretto { BaseStruct2* temp = static_cast<BaseStruct2*>(data); //quello che serve per settare i dati membro } else { //se data e' puntatore valido ma di tipo scorretto, due opzioni //1 - lascio che non succeda niente //2 - eccezione } } else { //se arrivo qui, quindi data = nullptr, due opzioni //1 - lascio che non succeda niente //2 - eccezione } }; BaseStruct* get() const override { BaseStruct* temp = nullptr; if(*this)//per fare questo devo aver implementato l'overload dell'operatore bool e quindi aver deciso i casi per cui restituisce true o false { temp = new BaseStruct2(/*passo quello che serve*/); } return temp; } Code getType() const override { return Type2; }; };