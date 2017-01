Codice PHP:



$query = ( "SELECT full_name_dest, full_name_cc, email_dest, email_cc FROM mailinglist" );



foreach ( $query as $row ) {



$mail -> AddAddress ( $row [ 'email_dest' ], $row [ 'full_name_dest' ]);

$mail -> AddCC ( $row [ 'email_cc' ], $row [ 'full_name_cc' ]);



if (! $mail -> send ()) {

echo "Mailer Error (" . str_replace ( "@" , "@" , $row [ "email_dest" ]) . ') ' . $mail -> ErrorInfo . '<br />' ;

echo "Mailer Error (" . str_replace ( "@" , "@" , $row [ "email_cc" ]) . ') ' . $mail -> ErrorInfo . '<br />' ;

break;



}

else {



echo "Message sent to :" . $row [ 'full_name_dest' ] . ' (' . str_replace ( "@" , "@" , $row [ 'email_dest' ]) . ')<br />' ;

echo "Message sent to :" . $row [ 'full_name_cc' ] . ' (' . str_replace ( "@" , "@" , $row [ 'email_cc' ]) . ')<br />' ;



}



$mail -> clearAddresses ();



}