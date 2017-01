Originariamente inviata da andbin Originariamente inviata da

Premessa: una classe ha SEMPRE almeno 1 costruttore. Se il programmatore non ne definisce almeno uno esplicitamente, il compilatore ne inserisce uno implicito, di "default" che ha principalmente 2 caratteristiche: a) non ha argomenti e b) fa una chiamata super(); senza (ovviamente) argomenti per invocare il costruttore della super-classe. (nota: esiste una terza caratteristica ma ora non importante)



Siccome B estende A, sono in relazione. E siccome in B NON c' un costruttore esplicito, il compilatore inserisce quello di default, che appunto fa la chiamata super(). Che in questo caso non d problemi perch in A esiste un costruttore senza argomenti.



Nota: se in A togliessi il primo costruttore, quello senza argomenti, la classe A compila ma la classe B cos come NON compilerebbe.