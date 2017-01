Discussione: [STAGE RETRIBUITO] Cerchiamo Web Marketing Specialist

con possibile inserimento in organico con contratto a tempo indeterminato.

E' previsto un inserimento in azienda con un contratto a stage retribuito (400/600euro) della durata di sei mesi

Una persona dinamica, con spirito di iniziativa e forti capacita' di lavorare in team.

Facile-web s.r.l e' alla ricerca di un Web Marketing Specialist per ampliamento dell'organico. Siamo alla ricerca di una persona che si occupi dello sviluppo e della gestione di campagne di web marketing, per generare traffico e conversioni online.

