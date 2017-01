codice:

void RBtree::del() { if(root==NULL) { cout<<"

Empty Tree." ; return ; } int x; cout<<"

Enter the key of the node to be deleted: "; cin>>x; node *p; p=root; node *y=NULL; node *q=NULL; int found=0; while(p!=NULL&&found==0) { if(p->key==x) found=1; if(found==0) { if(p->key<x) p=p->right; else p=p->left; } } if(found==0) { cout<<"

Element Not Found."; return ; } else { cout<<"

Deleted Element: "<<p->key; cout<<"

Colour: "; if(p->color=='b') cout<<"Black

"; else cout<<"Red

"; if(p->parent!=NULL) cout<<"

Parent: "<<p->parent->key; else cout<<"

There is no parent of the node. "; if(p->right!=NULL) cout<<"

Right Child: "<<p->right->key; else cout<<"

There is no right child of the node. "; if(p->left!=NULL) cout<<"

Left Child: "<<p->left->key; else cout<<"

There is no left child of the node. "; cout<<"

Node Deleted."; if(p->left==NULL||p->right==NULL) y=p; else y=successor(p); if(y->left!=NULL) q=y->left; else { if(y->right!=NULL) q=y->right; else q=NULL; } if(q!=NULL) q->parent=y->parent; if(y->parent==NULL) root=q; else { if(y==y->parent->left) y->parent->left=q; else y->parent->right=q; } if(y!=p) { p->color=y->color; p->key=y->key; } if(y->color=='b' && q != NULL ) delfix(q); } }