Discussione: Lasciare vuoto il campo "Data" in rs.AddNew

codice:

a=request.form("Cognome e Nome") if request.form("Data di nascita")="" Then b= null else b=request.form("Data di nascita") if request.form("Data Onomastico")="" Then c= null else c=request.form("Data Onomastico") d=request.form("Indirizzo") e=request.form("CAP") f=request.form("Città") g=request.form("Tel Abit") h=request.form("Tel Cell") i=request.form("E-Mail") l=request.form("Note") set OBJdbConnection=Server.CreateObject("ADODB.Connection") OBJdbConnection.Open("Provider =...... Set rs=server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open "Clienti",OBJdbConnection,3,3 rs.AddNew rs("Cognome e Nome")=a rs("Data di nascita")=b rs("Data Onomastico")=c rs("Indirizzo")=d rs("CAP")=e rs("Città")=f rs("Tel Abit")=g rs("Tel Cell")=h rs("E-Mail")=i rs("Note")=l rs.update rs.Close OBJdbConnection.Close end if end if %>