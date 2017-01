<?php include "connect.php" ; $conn = mysqli_connect ( $host , $user , $pass , $DB_name ); $username = $_SESSION [ $this -> session_uname ]; echo "Ciao " . $uname . " la tua password � " . $psw ; $sql = "SELECT * FROM DATI_UTENTE WHERE USERNAME=' $username '" ; $result = $conn -> query ( $sql ); if ( $result -> num_rows > 0 ) { // output data of each row while( $row = $result -> fetch_assoc ()) { echo "id: " . $row [ "id" ]. " - Cognome: " . $row [ "COGNOME" ]. " Nome: " . $row [ "NOME" ]. " Sesso: " . $row [ "SESSO" ]. "<br>" ; } } else { echo "0 results" ; } $conn -> close (); ?>

Codice PHP: