Discussione: Aggiungere Whatsapp ad una pagina Web

Codice PHP:

individuiamo il dispositivo :



var IS_IPAD = navigator . userAgent . match (/ iPad / i ) != null , IS_IPHONE = ! IS_IPAD && (( navigator . userAgent . match (/ iPhone / i ) != null ) || ( navigator . userAgent . match (/ iPod / i ) != null )), IS_IOS = IS_IPAD || IS_IPHONE , IS_ANDROID = ! IS_IOS && navigator . userAgent . match (/ android / i ) != null , IS_MOBILE = IS_IOS || IS_ANDROID ;



var whatsappContact = document . getElementById ( 'whatsappContact' ); whatsappContact . style . display = 'none' ; if( IS_IPHONE ) { whatsappContact . href = 'whatsapp://app?abid=+390123456789' ; whatsappContact . style . display = 'initial' ; } if( IS_ANDROID ) { whatsappContact . href = 'intent://send/+390123456789#Intent;scheme=smsto;package=com.whatsapp;action=android.intent.action.SENDTO;end' ; whatsappContact . style . display = 'initial' ; }



stringa di collegamento



< a id = "whatsappContact" href = "whatsapp://app?abid=+390123456789" target = "_blank" rel = "alternate" >< img src = "/whatsapp.png" alt = "" /></ a >