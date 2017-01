-visual studio 2015

-cordova from visual studio

-SDK android (and installed version 25)

-installed Java SDK 1.8.121

ora volendo creare un nuovo Cordova project e avviare android emulator quando avvio da Visual studio (new project ->javascript->cordova) :mi crea una soluzione senza files, quando poi premo su "visualizza files nascosti" ecco che vedo anche la cartella WWW,

non solo, all'avvio del progetto mi da anche l'errore:"the startup project cannot be launched"

qui nei mei tools options