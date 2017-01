Discussione: [JAVA] Chiarimento operatore == e tipi non primitivi

codice:

class G { private Boolean b1; private Boolean b2; private String s1 = new String("ab"); Object s2; void q() { b2 = new Boolean(false); s2 = s1; m(new Integer(1)); } void m(Integer i1) { Integer i2; i2 = new Integer(1); b1 = new Boolean(false); if(i1 == i2) { System.out.print(1); } else { System.out.print(0); } if(b1 == b2) { System.out.print(1); } else { System.out.print(0); } if(s1 == s2) { System.out.print(1); } else { System.out.print(0); } } }