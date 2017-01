Discussione: Vorrei calcolare la media prendendo tutti i valori da un .doc

codice:

ButtonMEDIA = new JButton("Media"); ButtonMEDIA.addActionListener(new ActionListener() { public void actionPerformed(ActionEvent arg0) { JFileChooser chooser = new JFileChooser(); int risultato = chooser.showOpenDialog(null); if (risultato == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { File file = chooser.getSelectedFile(); try { input = new BufferedReader( new InputStreamReader( new FileInputStream( file))); textMedia1.setText(input.readLine()); } catch(Exception e1) { e1.printStackTrace(); } } } });