In Excel con la seguente formula =STRINGA.ESTRAI($C3;1;RICERCA("1";$C3;1)) estraggo le parole contenute nella cella C3 prima del numero 1, il mio problema č che vorrei che la formula mi estragga anche le parole antecedenti al numero 2 (che č presente contemporaneamente al numero 1 nella cella C3, a volte prima mentre a volte dopo, senza una regola fissa), mi potete aiutare?

