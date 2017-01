;} else {echo

; if (

$inizio = trim ( $_POST [ 'inizio' ]); $fine = trim ( $_POST [ 'fine' ]); $min = "06:00" ; $max = "22:00" ; if ( $inizio > $min && $inizio < $max ) {echo 'Sei nel range' ;} else {echo 'Sei fuori dal range' ;}

$inizio = trim ( $_POST [ 'inizio' ]); $fine = trim ( $_POST [ 'fine' ]); $min = "06:00" ; $max = "22:00" ; if ( $inizio > $min && $inizio < $max ) {echo 'Sei nel range' ;} else {echo 'Sei fuori dal range' ;}

Powered by vBulletin® Version 4.2.1Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.