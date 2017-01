Codice PHP:

foreach( $valueFrase as $item => $key ){ $pos = strpos ( $frase , "Vedi" ); $frase = substr ( $frase , 0 , $pos ); $items = strtoupper ( $item ); if ( $key >= 4 ) { $back = 'success' ; } if ( $key <= 3 ) { $back = 'warning' ; } if ( $key < 2 ) { $back = 'danger' ; } echo "<tr>" ;