Discussione: #1064 - Errore di sintassi

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `asp_assets` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary Key', `parent_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set parent.', `lft` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set lft.', `rgt` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set rgt.', `level` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'The cached level in the nested tree.', `name` varchar(50) NOT NULL COMMENT 'The unique name for the asset.

', `title` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'The descriptive title for the asset.', `rules` varchar(5120) NOT NULL COMMENT 'JSON encoded access control.', PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `idx_asset_name` (`name`), KEY `idx_lft_rgt` (`lft`,`rgt`), KEY `idx_parent_id` (`parent_id`)) TYPE=InnoDB AUTO_INCREMENT=70