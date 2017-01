codice:

$().ready(function() { "use strict"; // Selezione form della pagina index.html e definizione dei metodi di validazione $("#formIndex").validate({ // Definiamo le nostre regole di validazione rules: { 'cerca': { //Definiamo il campo mail come obbligatorio required: true, }, }, // Personalizzimao i mesasggi di errore messages: { 'cerca': "Dicci cosa vorresti cercare", }, // Settiamo il submit handler per la form submitHandler: function(form) { form.submit(); } }); // Selezione form della pagina registrati.html e definizione dei metodi di validazione $("#formRegistrati").validate({ // Definiamo le nostre regole di validazione rules: { 'email': { //Definiamo il campo mail come obbligatorio required: true, // Definiamo il campo email come un campo di tipo email email: true, //Chiamata AJAX per controllare che la mail non sia già presente nel DB remote: { url: "validatorAjaxFormRegistrati.php", type: "post" } }, 'password': { required: true, // Settiamo la lunghezza minima e massima per il campo password minlength: 6 }, 'verificaPassword': { //Verifico che entrambe le password siano uguali required: true, equalTo: '#password' }, 'date': { //Verifico che si sia selezionato un giorno required: true, }, 'privacy': "required" }, // Personalizzimao i mesasggi di errore messages: { 'email': { required: "Inserisci la tua email", email: "Inserisci un formato valido", remote: "L'indirizzo email risulta già registrato" }, 'password': { required: "Inserisci una password", minlength: "Lunghezza minima 6 caratteri", }, 'verificaPassword': { required: "Inserisci una password di verifica", equalTo: "Le password non corrispondono" }, 'date': { required: "Inserisci una data di nascita valida", }, 'privacy': { required: "Clicca per accettare" } }, // Settiamo il submit handler per la form submitHandler: function(form) { form.submit(); } }); });