Discussione: webmethod con tipo di output generico

codice: public static T Test<T>() { if (1 == 2) { return 0; } else return "a" ; }

Buonasera,avrei necessit� di scrivere un webmethod in c# che possa restituire pi� tipi di dato.Restituendo un tipo object, tutto ok.Mi chiedevo se esisteva un modo per restituire un tipo "Generic"Ho provato ad intraprendere questa strada, ma ottengo degli errori di cast non valido. Qualcuno ha affrontato e risolto questo problema?ma ottengo� possibile fare quello che chiedo, oppure non c'� modo di farlo funzionare con i generic?Grazie anticipatamente