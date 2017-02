codice:

/* * fusione.c * * Created on: 03 feb 2017 * Author: nasio * Sommario: Copia il contentuto di due strutture in una terza e la stampa su file * scrivendo su file * Input: * struttura vecchi capi * struttura nuovi capi * struttura aggiornati capi * output: * file.txt PrezziAggiornati * intero errore **errore relativo a incongruenze fra record */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include "capi.h" int fusione(capi *vecchi, capi *nuovi, capi *aggiornati, int dim_v, int dim_a) { int i=0; int j=0; FILE *leggi; FILE *scrivi; int errore=0; //codice errore relativo ad incongruenze fra record if((leggi=fopen("capi.txt", "r"))==NULL) //controllo apertura file printf("impossibile aprire il file capi.txt

"); while(i<dim_v) /*lettura da file della struttura vecchi*/ { fscanf(leggi, "%s", vecchi[i].mat); fscanf(leggi, "%s", vecchi[i].tipo); fscanf(leggi, "%s", vecchi[i].info); fscanf(leggi, "%f", &vecchi[i].prezzo); i++; } fclose(leggi); if((leggi=fopen("nuovi_prezzi.txt", "r"))==NULL) //controllo apertura file printf("impossibile aprire il file capi.txt

"); while(j<dim_v) /*lettura da file della struttura nuovi*/ { fscanf(leggi, "%s", nuovi[i].mat); fscanf(leggi, "%f", &nuovi[i].prezzo); j++; } fclose(leggi); i=0; j=0; while(i<dim_v && j<dim_a){ if((strcmp(vecchi[i].mat, nuovi[i].mat)=0)){ //controllo della congruenza fra codici prodotto strcpy(aggiornati[i].mat, vecchi[i].mat); //copia dei record nella struttura aggionati da struttura vecchi strcpy(aggiornati[i].tipo, vecchi[i].tipo); strcpy(aggiornati[i].info, vecchi[i].info); aggiornati[i].prezzo=nuovi[j].prezzo; //copia del prezzo aggiornato nella struttura aggiornati dalla struttura nuovi i++; j++; }else{ printf("codice %s non trovato

"); errore++; //indice relativo agli errori di icongruenza nella copia della struttura j++; } } i=0; if((scrivi=fopen("capi_aggiornati.txt", "w"))==NULL) //controllo apertura file printf("impossibile aprire il file capi_aggiornati.txt

"); while(i<dim_v){ /*scrittura della struct aggiornata su file*/ fscanf(scrivi, "%s ", vecchi[i].mat); fscanf(scrivi, "%s ", vecchi[i].tipo); fscanf(scrivi, "%s ", vecchi[i].info); fscanf(scrivi, "%f

", vecchi[i].prezzo); i++; } fclose(scrivi); return errore; //numero di errori trovati nella fusione delle strutture }