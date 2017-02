Discussione: Programmazione In C:argomento Vettori (array)

Cos'č che non riesci?Conviene che inizi a scrivere da solo il codice e farti aiutare dove non riesci

5) visualizzare il giorno (o i giorni) in cui lo studente ha studiato 4 ore

4) calcolare e visualizzare il numero di giorni in cui non ha aperto libero

Nell'array ORESTUDIO[7] sono memorizzate le ore di studio di uno studente per ogni giorno della settimana. Realizzare un programma con il seguente menu:

Programmazione In C:argomento Vettori (array)

Powered by vBulletin® Version 4.2.1Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.