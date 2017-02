codice:

<% giornoinizio = trim(request.form ("giornoinizio")) meseinizio = trim(request.form ("meseinizio")) annoinizio = trim(request.form ("annoinizio")) datainizio=(meseinizio&"/"&giornoinizio&"/"&annoinizio) giornofine = trim(request.form ("giornofine")) mesefine = trim(request.form ("mesefine")) annofine = trim(request.form ("annofine")) datafine=(mesefine&"/"&giornofine&"/"&annofine) ....... SELECT DISTINCTROW Dipendenti.[Cognome e Nome], "&Sum&"(Trattamenti.Importo) AS TOTALE, [Trattamenti].[Data] FROM Dipendenti RIGHT JOIN Trattamenti ON Dipendenti.[IDImpiegato] = Trattamenti.[IDImpiegato] WHERE Trattamenti.Data>=#"&datainizio&"# AND Trattamenti.Data<=#"&datafine&"# GROUP BY Dipendenti.[Cognome e Nome]; while NOT objRs.EOF %> <table border="1" cellpadding="6" cellspacing="6"> <tr> <td align="left"><b>Operatore</b></td> <td align="left"><b>Importo</b></td> </tr> <tr> <td align="left"><%=objRs("Cognome e Nome")%></td> <td align="left"><%=" � "&(formatNumber(objRs("TOTALE"),2))%></td> </td> </tr> <% objRs.Movenext wend %> <% objRs.Close Set objRs = Nothing objConn.Close Set objConn = Nothing %> </table>