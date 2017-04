Discussione: Problemi con FORM non mi parte PHP associato

codice:

<?phpsession_start(); if(!isset($_SESSION['ut_id'])) { header('Location: ../ita/ita.html'); exit; } include ("header.php"); require ("../php/config.php"); if(!empty($_POST)) { // Ensure that the user has entered a non-empty username $pdo->beginTransaction(); // apro transazione $sql="UPDATE utenti SET payeer=".$_POST['payeer'].", mailpay=".$_POST['mailpay'].", nomebanca=".$_POST['nomebanca'].",numeroconto=".$_POST['numeroconto'].",bic=".$_POST['bic'].", iban =".$_POST['iban']." Where ut_id=".$_SESSION['ut_id']; try { $updpadre = $pdo->query($sql); } catch (PDOException $e) { $pdo->rollBack(); // ripristino per errore verificato $error = 'Error Update Profilo Utente: ' . $e->getMessage(); echo "<script type=\"text/javascript\">alert(\"".$error."\");</script>"; exit(); } $pdo->commit(); echo "<script type=\"text/javascript\">alert(\"PROFILE UPDATED!\");</script>"; exit(); }